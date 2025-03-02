Bologna geriden gelip kazanmasını bildi!
Bologna, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Bologna ile Cagliari karşı karşıya geldi.
Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan maçta Bologna, Cagliari'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
SON 10 MAÇTA 5 GALİBİYET
Maçta 1-0 öne geçen Cagliari'nin golü 22. dakikada Roberto Piccoli ile gelirken Bologna'yı öne geçiren golleri 48 ve 56. dakikalarda Riccardo Orsolini kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bologna, ligde son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı.
Cagliari'nin ise maç kazanamama serisi 3 maça yükseldi.
Etiketler: #bologna #Cagliari #İtalya Serie A
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