Freni boşalan kamyonet, taksi ve kaldırıma çarpıp takla attı: Yaralılar var!

Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin seyir halindeki bir taksiye ardından kaldırıma ve ağaca çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonetin caddede hızla geçişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Lice Caddesi'ne meydana geldi. Yokuş inen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 ABG 540 plakalı içecek yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki 73 T 0083 plakalı taksiye ardından da kaldırıma ve ağaca çarparak takla attı.

Kazada Ferhat M., Meki K., Mizgin Y. ve Süleyman Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonetin caddede hızla geçişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.