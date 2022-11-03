Freni boşalan TIR, otomobil ile 15 motosikleti ezdi

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:27

Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki özel bir demir üretim fabrikasına hurda demir taşıyan A.A. (52) idaresindeki 58 ACL 895 plakalı hurda demir yüklü TIR tesise girmek için park etti.

Sürücüsünün olmadığı esnada geri geri gitmeye başlayan hurda yüklü TIR park halindeki otomobili ve motosikletleri altına alarak durabildi.

Yaralananın olmadığı kazada duvar ile TIR arasına sıkışan 1 otomobil ve 15 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



