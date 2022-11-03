Freni boşalan TIR, otomobil ile 15 motosikleti ezdi
Hatay’da freni boşalan hurda yüklü TIR geri geri giderek park halindeki bir otomobil ve 15 motosikleti ezdi. Kazada araçlar adeta hurdaya döndü.
Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki özel bir demir üretim fabrikasına hurda demir taşıyan A.A. (52) idaresindeki 58 ACL 895 plakalı hurda demir yüklü TIR tesise girmek için park etti.
Sürücüsünün olmadığı esnada geri geri gitmeye başlayan hurda yüklü TIR park halindeki otomobili ve motosikletleri altına alarak durabildi.
Yaralananın olmadığı kazada duvar ile TIR arasına sıkışan 1 otomobil ve 15 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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