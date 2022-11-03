Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
Yöneylem’e göre “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusuna katılımcıların 58.9’u “Kötü yönetiliyor” yanıtını verdi. Ankete göre seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan; Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında kaybediyor.
Yöneylem Araştırma, “Türkiye Siyaset Paneli Ekim 2022” araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Araştırmaya, 27 ilde 2 bin 400 kişi katıldı.
“Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna yurttaşların yüzde 51.4’ü “Muhalefet adayına oy veririm”, yüzde 35.8’i “Erdoğan’a oy veririm” dedi. Yüzde 9.8’si “kararsız” olduğunu söylerken yüzde 3’lük bir kesim “Oy kullanmam” yanıtını verdi.
Ankete katılanlara “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz” diye de soruldu. Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olması durumunda yurttaşların tercihi şöyle oldu: Yüzde 43.6: Kemal Kılıçdaroğlu. Yüzde 40.7: Erdoğan. Yüzde 11: Oy kullanmam. Yüzde 4: Kararsızım. Yüzde 0.7: Cevap yok yanıtını verdi.
Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aday olması durumunda yurttaşların, yüzde 47.9’u İmamoğlu, yüzde 39.6’sı Erdoğan, yüzde 7.9’u “Oy kullanmam”, yüzde 3.7’si “kararsızım” ve yüzde 0.9’u “cevap yok” yanıtını verdi.
Erdoğan ile Mansur Yavaş aday olması durumunda araştırmaya katılanların yüzde 56.3’ü Mansur Yavaş, yüzde 34.7’si Erdoğan, yüzde 5.3’ü “Oy kullanmam”, yüzde 3.2’si “kararsızım” ve yüzde 0.5’i “kararsızım” dedi.
Araştırmada, “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusuna ise yüzde 58.9 “Kötü”, yüzde 24.8 “İyi”, yüzde 14.9’u “Ne iyi ne kötü yönetiliyor” ve yüzde 1.4’ü ise “Bilmiyorum” yanıtını verdi.
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