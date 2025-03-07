Freni patlayan hafriyat kamyonu fıstık bahçesine daldı

Şanlıurfa’da freni patlayan hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak fıstık bahçesine girdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Freni patlayan hafriyat kamyonu fıstık bahçesine daldı
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İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:25

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fıstık bahçesine girdi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fıstık bahçesine girdi. Kazada ağır yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #kaza

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