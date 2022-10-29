Freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyonun arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonda bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde yokuş aşağı inen eşya yüklü 35 U 8231 plakalı kamyonun freni boşaldı. Süratle yokuş aşağı inen kamyon, Zeytin Sokak'ta seyir halinde olan Salih K. idaresindeki 35 EA 6995 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, beton bariyerleri aşarak yolun yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan site bahçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Kamyon ise site bahçesine düşmeden durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araç içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza anında kamyonda bulunduğu öğrenilen 6 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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