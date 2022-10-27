Sinop'ta otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Sinop'ta otomobil duvara ve yayaya çarptı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta Ramazan Yazıcı idaresindeki 57 AAU 276 plakalı otomobil, İncedayı Mahallesi'nde önce kaldırımda yürüyen Beyhan Büyük'e, ardından Sinop Etnografya Müzesi'nin duvarına çarptı.
Kazada Büyük'ün yanı sıra sürücü Ramazan Yazıcı ve araçta bulunan eşi Halime Yazıcı ile Halime Birincioğlu yaralandı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Yazıcı ile Beyhan Büyük, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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