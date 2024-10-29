Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1’i ağır 6 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde freni patlayan kömür yüklü kamyonet bir araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1’i ağır 6 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:03

Edinilen bilgiye göre, Tekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyonet, iddiaya göre freninin patlaması sonucu önce 38 SZ 209 plakalı otomobile, ardından da bir binanın duvarına çarparak takla attı.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kamyonette bulunan Ejder Dağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1’i ağır 6 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Feci kazada yaşamını yitiren Dağlı’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri #Kamyonet #kaza

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