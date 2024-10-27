Konya'da feci kaza! Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var...

Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:50

Ereğli ilçesi Karaman yolu üzeri Barboros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde, M.B. (41) idaresindeki otomobil ile M.T.’nin (57) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR VAR

Kazada hayvan yemi yüklü kamyonet sürücüsü M.B. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.T. ve K.T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.