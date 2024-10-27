Konya'da feci kaza! Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var...

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza! Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:50

Ereğli ilçesi Karaman yolu üzeri Barboros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde, M.B. (41) idaresindeki otomobil ile M.T.’nin (57) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR VAR

Kazada hayvan yemi yüklü kamyonet sürücüsü M.B. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.T. ve K.T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya

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