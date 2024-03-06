FSM'de kaza: Özel halk otobüsü ile sebze yüklü kamyon çarpıştı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 06.03.2024 - 09:16

Köprünün Ankara istikameti Kavacık mevkisinde seyreden İETT’ye bağlı halk otobüsü ikamyon çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyon otoyolda yan yatarken, sebze ve meyveler yola saçıldı. Kamyon ile kasası birbirinden ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.