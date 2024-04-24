FSM Köprüsü'nde, otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 2 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpışması sonucu, 2 kişi yararlanırken köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:16
FSM Köprüsü'nde, otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 2 yaralı
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Feci kaza, saat 01.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki 34 TT 8239 plakalı kamyon ile 34 CBR 991 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken otomobil ve kamyonda bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde trafik yoğunluğu oluşurken otomobilin çekici ile, kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


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