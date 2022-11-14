FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, 'Dünya Diyabet Günü' için maviye büründü
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Diyabet Günü'ne dikkati çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne farkındalık oluşturmak için FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi mavi ile aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.
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