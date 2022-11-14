FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, 'Dünya Diyabet Günü' için maviye büründü

14 Kasım 2022 Pazartesi, 19:45

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne farkındalık oluşturmak için FSM ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi mavi ile aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.