5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
TEM Otoyolu Pendik mevkiinde otomobilin çarparak 5 kişinin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEM Otoyolu Pendik mevkiinde gece saatlerinde Soner K. kontrolündeki otomobil, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan, Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur’a (11) çarparak ölümüne neden oldu.
Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Soner K. ve otobüs şoförü Ufuk A. Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Hakimlik, şüpheli Soner K. ve Ufuk A.’nın tutuklanmasına hükmetti. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı
- İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
- Bu sefer de seçim tarihini karıştırdı!
- Özgür Özel'den 'seçim' mesajı!
- Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
- Hiçbir gübre kullanılmadan yetişiyor: 12 bin yıllık mira
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!