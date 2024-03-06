5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde otomobilin çarparak 5 kişinin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:05
5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
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TEM Otoyolu Pendik mevkiinde gece saatlerinde Soner K. kontrolündeki otomobil, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan, Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur’a (11) çarparak ölümüne neden oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Soner K. ve otobüs şoförü Ufuk A. Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Hakimlik, şüpheli Soner K. ve Ufuk A.’nın tutuklanmasına hükmetti. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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