Fuarda İsrail protestosu: Gözaltına alındılar

İstanbul'da düzenlenen Saha EXPO Fuarı'nda İsrail ordusuna silah sağladığı belirtilen BAE System protesto edildi. Protestonun ardından İslamcı yazarlardan Adem Özköse ve bir kişi ağızları kapatılarak gözaltına alındı.

Fuarda İsrail protestosu: Gözaltına alındılar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 19:00

İslamcı yazarlardan Adem Özköse, İsrail ordusuna silah tedarik ettiği için eleştirilen İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems'in İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'na katılımını protesto etti. 

Bakanlıkların da destek verdiği SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na birçok ülkeden firma iştirak etti.

Özköse, BAE Systems'in stadında, "Bu İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze'de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim" sözleri ile şirketi protesto etti.

Ardından Özköse, ağzı kapatılarak gözaltına alındı. Adem Özköse'nin kurucusu olduğu Muştu Gençlik isimli kuruluş, daha sonra Özköse ve bir kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılarak açıklama yapmıştı.

 


Etiketler: #fuar #firma #gözaltı

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