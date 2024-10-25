4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:35

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlatan ekipler, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelilerle ilgili yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #gözaltı #Mersin #Operasyon

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