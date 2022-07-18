Fuat Oktay açılışını yapmıştı: Yozgat Çekerek Millet Bahçesi'nin çimleri böyle boyandı
Hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılışı yapılan Yozgat Çekerek Millet Bahçesi'nde kuruyan çimlerin yeşile boyandığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Turizm ve yerel kalkınma hedefiyle pilot projeler arasında yer alan Yozgat Çekerek Millet Bahçesi'ndeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Duyur Haber'in haberine göre; Millet Bahçesi'ndeki kuruyan çimler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı nedeniyle yeşile boyandı.
Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ile açılışı yapılacak Yozgat Çekerek Millet Bahçesi'nin çimleri, Oktay gelecek diye yeşile boyandı. pic.twitter.com/mpOINyBUM1— Duyur Haber (@duyurhaber) July 16, 2022
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