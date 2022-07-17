Samandıra Askeri Havalimanı yağmaya açılıyor: Millet bahçesi yapılacak!

17 Temmuz 2022 Pazar, 10:47

İstanbul’da bulunan tek askeri havalimanı olan Sancaktepe’deki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası da yağmaya açılıyor.

Askeri havalimanı arazisinin bir bölümünün AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edildiği açıklanırken arazinin geri kalan kısmına ne yapılacağı ise bilinmiyor.

Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, büyüklüğünün yaklaşık 3 milyon 350 bin metrekare olduğu belirtilen askeri havalimanı arazisinin 275 bin metrekarelik bölümüne millet bahçesi yapılacak. Belediyenin raporunda, “275 bin metrekarelik millet bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verilse de askeri havalimanı arazisinin geri kalan kısmına ne yapılacağı ise açıklanmadı.

10 YIL ÖNCE SÖYLENMİŞTİ: HASTANE YAPILMADI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem, 2012 yılında yaptığı açıklamada askeri havalimanının Trakya’ya taşınacağını belirtmişti.

Askeri bölge boşaltılacağını ve arazinin devri için Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ön protokol yapıldığını da açıklayan, “Samandıra, Sarıgazi arasında bulunan askeri havaalanı Trakya bölgesine taşınarak, 4 bin yataklı şehir hastanesi yapılacak. İstanbul’un birçok ilçesinden, Anadolu'nun birçok kentinden ve Avrupa’dan insanlar Sancaktepe’ye Şehir hastanesine gelecek” demişti ancak aradan 10 yıl geçmesine rağmen söz konusu hastane inşa edilmedi.

Askeri havalimanının taşınmasıyla da çevresinde bulunan araziler değerlenecek ve bu arazilere yüksek katlı binalar inşa edilmesinin önü açılacak. Ayrıca askeri havalimanı arazisinin de birçok kışla arazisi gibi Emlak Konut tarafından yapılaşmaya açılmasından endişe ediliyor.

KAZALARLA GÜNDEME GELDİ

Askeri havalimanı 2018’de ve 2019’da düşen askeri helikopterlerle de gündeme gelmişti.

2018’de düşen helikopterde bulunan 5 asker ile 2019’da düşen helikopterde bulunan 4 asker yaşamını yitirmişti. 2020 yılındaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, askeri havalimanının yerleşim yerlerinin ortasında kalması nedeniyle eğitim alan pilotların motor arızaları durumunda emniyetli iniş için yeterli manevra alanlarının bulunmadığını ifade ederek şunları söylemişti:

"Şehir hastanesi, 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığının boşaltacağı araziye yapılmak isteniyor. Taşınma işlerinin mali yükünün de o arsa üzerine şehir hastanesi inşa edecek olan şirket tarafından karşılanacağı belirtiliyor. İhale yapılamadı diye havacılık okulu da taşınamıyor. Bu konu niye bu kadar uzuyor? Niye Silahlı Kuvvetler bir okulunu Tekirdağ’a taşıyamıyor?"