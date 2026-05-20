Fuhşa aracılık yapan iki çay ocağına operasyon: Tutuklamalar var

20.05.2026 14:16:00
DHA
Sakarya'da farklı adresteki 2 çay ocağına gelen müşterilere, kadın yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Fuhşa sürüklenen 5 kadın ise kurtarıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15-18 Mayıs tarihleri arasında Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren 2 çay ocağını incelemeye aldı. İncelemede, işletmecilerin, çay ocağına gelen erkek müşterilere maddi menfaat karşılığında kadın yönlendirerek fuhşa aracılık ettikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla iş yeri sahipleri Ş.Ç. (53) ile A.K. (56), fuhşa aracılık yapan N.K. (48) ve Y.G. (42), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüphelilerin fuhuş amacıyla kullandığı belirlenen Adapazarı ilçesindeki 1 ikamet tespit edildi. İkamete yapılan operasyonda da fuhşa sürüklenen 5 kadın kurtarılırken; söz konusu 2 iş yeri ile ikametin Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla mühürleneceği öğrenildi.

