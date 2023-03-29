Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:52
Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Çerkezköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Çerkezköy ilçesinde fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda D.G. (34) B.A. (46) D.A. (37) G.T. (46) ve A.Y.’nin (38) sosyal medyada yayınladıkları reklamlar üzerinden anlaştıkları 3 kişiyle Çerkezköy ilçesinde 4 adreste para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda cinsel içerikli birçok materyal ele geçirildi.

Yakalanan 5 kişiye "fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak" suçundan adli işlem yapıldı.


tekirdağ Çerkezköy fuhuş

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