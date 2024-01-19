Eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:37
Eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün "fuhşa aracılık ve yer yemin etme" suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ocak’ta Kocaeli’de 7, İstanbul’da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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