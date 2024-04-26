Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur tutuklandı

Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur, evine hacze gelen avukatlar ile icra memurunu dövdürdüğü için tutuklandı. Adanur halen “nitelikli dolandırıcılıktan” yargılanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:16
Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur tutuklandı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur, evine hacze gelen avukatlar ile icra memurunu dövdürdüğü için çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Bursaspor eski başkanı da olan Emin Adanur, ödenmeyen borçtan dolayı kendilerine ait eve hacze gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S ile bir icra memuruyla telefonla tartışıp, tehdit ve hakaret etti.

İCRA MEMURUNU DARBETTİ

İddiaya göre, Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden Bülent Can Korkmaz, B.Y.B. ve İ.A., hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti.

Avukatlar E.K. ve B.S. ile icra memurunun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Adanur ile Burak Can Korkmaz 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, olaydan sonra kaçan B.Y.B. ve İ.A.'nın ise yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Öte yandan Bursa Barosu da yaptığı açıklamada; saldırı olayını kınadığını duyurdu. 

TAM BİR SUÇ MAKİNASI

BirGün'ün aktardığına göre; Adanur ayrıca “Nitelikli dolandırıcılık suçundan” da yargılanıyor. 2021 yılında ev sahibi olma hayali ile Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi.

Yaklaşık 10 suçtan hüküm giyen Adanur’un AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği de iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

2023’ün Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.

İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün de ortakları arasında yer aldığı bilinen Adanur’u 1 Eylül 2023’te Bursa Valisi Mahmut Demirtaş makamında ağırladı, Vali Demirtaş ziyareti, “Basın mensubu Emin Adanur ve beraberindekiler ile Kadir Yılmaz'ı misafir ettik” açıklaması ile sosyal medya hesabından duyurdu.


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