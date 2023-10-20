Fulya Öztürk'ten 'şov' eleştirilerine yanıt: 'Siz ne aşağılıksınız ya?'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:13

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:13

Gazeteci Fulya Öztürk, İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için günlerdir savaş bölgesinde birçok gazeteci gibi yayın yapıyor.

Tehdit telefonu da alan gazeteci, son olarak savaş bölgesinde bilgileri ve yaşananları aktarırken içinde bulunduğu 'abartılı' tavırlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Öztürk, Fulya Öztürk'ün ve NTV muhabiri Osman Terkan'ın bulunduğu alana gerçekleşen roket saldırısı sırasındaki tavırları karşılaştırıldı ve tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı Fulya Öztürk'ün "şov yaptığını" söylerken, bazı kullanıcılar da Öztürk'ün korktuğunu ve bunun normal olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Öztürk, söz konusu eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

X hesabından bir mesaj paylaşım yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Siz ne aşağılıksınız ya?

Ben roket atılırken yayında değildim

‘Beni gör’ derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum.

Yayının ben de olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat Yayın yaptım

O görüntüler ise; Ekibimizin bakın o anlar Yayın öncesine nasıl yansıdı şeklinde yayınlamış. Siz de alıp sanki ben yayında öyle yapmışım gibi algı yaratıyorsunuz. Halbuki yayına girdiğim an son derece sakinim. Benim kaçıncı zor bölge görevim bu siz kimsiniz ya?

Sizi Allah’a havale ediyorum

Ama size son bir not.

Siz beni yenemezsiniz. Hep daha iyi yerlere çıkar benimm yolum… Fark etmiyor musunuz?”