Fulya Öztürk'ten 'şov' eleştirilerine yanıt: 'Siz ne aşağılıksınız ya?'
İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için savaş bölgesinde bulunan CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün roket saldırısı sırasındaki tavırları tartışma yaratmıştı. Öztürk o eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi.
Gazeteci Fulya Öztürk, İsrail ve Hamas arasında yaşanan
savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için günlerdir savaş bölgesinde birçok
gazeteci gibi yayın yapıyor.
Tehdit telefonu da alan gazeteci, son olarak savaş
bölgesinde bilgileri ve yaşananları aktarırken içinde bulunduğu 'abartılı'
tavırlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Öztürk, Fulya Öztürk'ün ve NTV muhabiri Osman Terkan'ın
bulunduğu alana gerçekleşen roket saldırısı sırasındaki tavırları
karşılaştırıldı ve tartışma yarattı.
Birçok kullanıcı Fulya Öztürk'ün "şov yaptığını"
söylerken, bazı kullanıcılar da Öztürk'ün korktuğunu ve bunun normal olduğunu
dile getirdi.
SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
Öztürk, söz konusu eleştirilere sosyal medyadan yaptığı
paylaşımla yanıt verdi.
X hesabından bir mesaj paylaşım yapan Öztürk, şu ifadeleri
kullandı:
“Siz ne aşağılıksınız ya?
Ben roket atılırken yayında değildim
‘Beni gör’ derken rejiye kendimi fark ettirmeye
çalışıyordum.
Yayının ben de olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1
saat Yayın yaptım
O görüntüler ise; Ekibimizin bakın o anlar Yayın öncesine
nasıl yansıdı şeklinde yayınlamış. Siz de alıp sanki ben yayında öyle yapmışım
gibi algı yaratıyorsunuz. Halbuki yayına girdiğim an son derece sakinim. Benim
kaçıncı zor bölge görevim bu siz kimsiniz ya?
Sizi Allah’a havale ediyorum
Ama size son bir not.
Siz beni yenemezsiniz. Hep daha iyi yerlere çıkar benimm yolum… Fark etmiyor musunuz?”
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