Furkan Torlak'ı kim olduğu merak ediliyor. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olarak görevlendirildi. Peki, Furkan Torlak kimdir? Akın Gürlek'in basın müşaviri Furkan Torlak'ın önceki görevleri neler?

FURKAN TORLAK KİMDİR?

Furkan Torlak, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Ardından güvenlik ve dış politika alanlarına yönelerek Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Mısır’daki siyasi dönüşümleri konu alan “Devrim Teorileri ve Sivil-Asker İlişkileri Bağlamında Mısır’da İsyanı Anlamak” teziyle akademik çalışmalarını sürdürdü.

Torlak, daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ikinci yüksek lisansını tamamladı. “Ege’de Düzensiz Göçmenlerin Geri İtilmesi” üzerine yaptığı akademik araştırma, insan hakları ve uluslararası göç politikaları alanında uzmanlaşmasının önünü açtı. Aynı enstitüde yaptığı doktora çalışmasında ise “Ortadoğu’da Aşiret Siyaseti ve Irak Örneği”ni inceledi.

MEDYA VE GAZETECİLİK KARİYERİ

Torlak sadece akademide değil, medya dünyasında da uzun yıllar görev aldı. Kanal 24, CNN Türk, TRT Türk ve TRT Arapça gibi önemli yayın kuruluşlarında dış politika muhabiri ve programcı olarak çalıştı.

Fahrettin Altun’un İletişim Başkanlığı görevinden ayrılmasından kısa süre önce Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörlüğü görevine getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olarak görevlendirildi.

FURKAN TORLAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialarda adı geçen Furkan Torlak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.