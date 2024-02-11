Füruzan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:01

Güncelleme: 11.02.2024 - 20:38

Edebiyatımızın önemli isimlerinden yazar Füruzan 85 yaşında hayatını kaybetti.

Füruzan'ın yaşamını kaybettiği haberini sosyal medya aracılığıyla şair Elif Sofya duyurdu.

Ünlü yazarın bir fotoğrafını paylaşan Sofya haberi "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu.

PEN Yönetim Kurulu, Füruzan'ın hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı paylaştı. "Türkçe ‘Parasız Yatılısı’nı yitirdi" sözleriyle başlayan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz de en değerli yazarlarından birini yitirdi. Bir ‘mucize’yi yitirdik. Birey olmanın, kadın olmanın farkına en güç koşullarda varmış ve bu bilinçle bilenmiş, yazdığı her şeyin hakkını vermiş, öyküleriyle kimsesizlerin, romanlarıyla devrimcilerin, röportajlarıyla emekçilerin ve şiirleriyle şairlerin yanında durmuş, gözlem gücünü yazdığı senaryolara, filmlere de katmış çok güzel, çok derin ve cumhuriyet değerleriyle donanmış bir yurttaşımızı, yazarımızı, Füruzan’ımızı yitirdik. Edebiyat, sinema, Türkçe, Cumhuriyet ve ey sevgili yurdumuz başın sağolsun. ‘Parasız Yatılı’mızın devri daim olsun."

16 ŞUBAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Füruzan için 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde (Çarşamba), İstanbul Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta, saat 11.00’de, Yapı Kredi Yayınları (YKY) ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bir anma töreni düzenlenecek. Füruzan, 16 Şubat’ta Nevşehir Hacıbektaş’taki Aydınlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

FÜRUZAN KİMDİR?

29 Ekim 1939’da İstanbul’da doğan Füruzan‘ın, tam adı Feruze Çerçi’dir. Karikatürist Turhan Selçuk’la evlendikten (1958) sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı. Füruzan, yazarımız Aslı Selçuk'un da annesi.

Değişik semt okullarında okuduktan sonra Yalova Demir Köyü İlkokulu’nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi (1964-72) dergilerinde yayımladı.

İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, ilk romanı 47’liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı.

Parasız Yatılı adlı eseri sinemaya uyarlandı.