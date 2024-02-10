Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, sürücünün ağır yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:42
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı!
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D-130 kara yolunun iskele yolu ışıklar mevkiinde Mehmet V.'nin kullandığı 67 ACJ 074 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi durağına ait tabelaya çarptı.

Daha sonra savrulan motosiklet, yol kenarında yürüyen İsmail Z.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İsmail Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


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