Futbolda yasa dışı bahis soruşturması: Metehan Baltacı için tahliye kararı!

25.03.2026 11:06:00
Batuhan Serim
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı bugün ilk kez 'futbolda yasa dışı bahis ve şike' soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı. 3 ay önce tutuklanan Baltacı tahliye oldu. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi.

'Futbolda yasa dışı bahis ve şike' soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025’te tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün ilk kez 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Baltacı’ya destek vermek için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çağlayan Adliyesi’ne geldi. 

Baltacı için desteğe gelen meslektaşlarının arasında Kazım Karataş, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım da yer aldı.

BALTACI HAKKINDA TAHLİYE KARARI!

3 ay önce tutuklanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi. Bir sonraki duruşma 12 Haziran tarihine ertelendi.

Öte yandan adliyeden çıkarken görüntülenen Okan Buruk, karara ilişkin "Hepimiz çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika... Eski futbolcu Ümit Karan dahil 13 isme tutuklama kararı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin sorgusu tamamlandı. 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, tutuklananlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan da yer aldı.
Yasa dışı bahis operasyonu... Bir futbol kulübüne el konuldu! İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.
Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: 33 gözaltı kararı! İsimler belli oldu: Süper Lig takımlarının yöneticileri gözaltında... Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis soruşturması" kapsamında bu sabah 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son olarak, haklarında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.