Futbolda yasa dışı bahis soruşturması: Metehan Baltacı için tahliye kararı!

'Futbolda yasa dışı bahis ve şike' soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025’te tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün ilk kez 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Baltacı’ya destek vermek için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çağlayan Adliyesi’ne geldi.
Baltacı için desteğe gelen meslektaşlarının arasında Kazım Karataş, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım da yer aldı.
BALTACI HAKKINDA TAHLİYE KARARI!
3 ay önce tutuklanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi. Bir sonraki duruşma 12 Haziran tarihine ertelendi.
Öte yandan adliyeden çıkarken görüntülenen Okan Buruk, karara ilişkin "Hepimiz çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.