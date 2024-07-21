Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. Kule altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:32
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Şırnak’ta Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı’nda TPAO’ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybederken, 2 işçi yaralı halde kurtarıldı. 

 


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