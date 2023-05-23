Gabonlu Dina'nın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu.
GABON BÜYÜKELÇİLİĞİ OTOPSİ MASRAFINI ÖDEMEDİ
Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi.
Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cenaze, 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün Adli Tıp Kurumu'na gelerek Dina'nın cenazesini aldı.
Cenazeyi almak için aileye İstanbul'da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı Elvy Greg Bienvenu Kebila Moutsinga da eşlik etti.
Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile Adli Tıp'tan alındı.
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