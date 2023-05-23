2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gabonlu Dina'nın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:30
Gabonlu Dina'nın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Abone Ol google-news

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu.

GABON BÜYÜKELÇİLİĞİ OTOPSİ MASRAFINI ÖDEMEDİ

Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi.

Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenaze, 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün Adli Tıp Kurumu'na gelerek Dina'nın cenazesini aldı.

Cenazeyi almak için aileye İstanbul'da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı Elvy Greg Bienvenu Kebila Moutsinga da eşlik etti.

Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile Adli Tıp'tan alındı. 


Adli Tıp Kurumu Adli Tıp gabon Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga jeannah Danys Dinabongho

İlgili Haberler

Karabük'te ölü bulunmuştu... Dina'nın annesi konuştu: 'Kızımın 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim'

Karabük'te ölü bulunmuştu... Dina'nın annesi konuştu: 'Kızımın 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim'
Dina'nın 6 bin dolarlık otopsi masrafını karşılamayan Gabon Büyükelçiliği'ne tepki

Dina'nın 6 bin dolarlık otopsi masrafını karşılamayan Gabon Büyükelçiliği'ne tepki
Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı

Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı

En Çok Okunan Haberler