Gabonlu Dina’nın davasını büyükelçilik takip edecek

Karabük’te üniversite okuyan ve geçen sene Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabonlu Dina'nın davasını büyükelçilik takip edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:05
Gabonlu Dina’nın davasını büyükelçilik takip edecek
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Karabük’teki Filyos Çayı’nda geçen sene cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. 

Gabon Dışişleri Bakanlığı’ndan Dina’nin ailesine gönderilen yazıda bundan sonra Türkiye’deki dava sürecinin Büyükelçilik tarafından takip edileceği bilgisi paylaşıldı.

Dina’nın ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşmasının 29 Nisan’da görüleceğini anımsatan Dina İçin Feministler’den Nil Delahaye, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Dina’nın annesi ve babası, her celsede Dina’nın ölümüyle ilgili karar verilecek olan bu davayı hiç kimseyi tanımadıkları bir yerde, yabancı bir dilde takip etmeye geliyorlar. Gabon devletinin Türkiye’deki temsilciliği tarafından davanın takipçisi olduğunu beyan etmiş olması ailenin geçirdiği bu zor dönemde hiç olmazsa yalnız hissetmesini azaltmış oluyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Karabük’te üniversite okuyan Gabonlu Dina’nın cansız bedeni 26 Mart 2023’te Filyos Çayı’nda bulunmuştu. Polis, Ibouanga’nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü Türkiye vatandaşı olmayan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. tutuklanmıştı. Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


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