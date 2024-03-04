Gaflarıyla gündemde: Erdoğan Kurum hakkında ne düşünüyor?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 04.03.2024 - 17:10

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum, eğitim hayatında kopya çektiğini, Gazzelilerin İstanbul’u AKP’nin kazanmasına sevineceği ve rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu için ‘Rakibi kendisi’ gaflarına imza atmıştı.

Ayrıca Küçükçemece ile Büyükçekmece’yi karıştırmış ve İstanbul’un bazı ilçelerinin hangi yakada olduğunu unutmuştu.

Kurum ayrıca kendisini protesto eden TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı sanmıştı.

Sosyal medyada bu videolar dolaşıma girince, rakibi İmamoğlu ise Kurum için ‘acemi aday’ nitelendirmesi yapmıştı. Son olarak Kurum’un, İmamoğlu için söylediği “Ayranı yok içmeye…” sözleri tartışma konusu olmuştu.

Politikyol’dan Altan Sancar’ın haberine göre, ardı ardına gelen bu sözler, Erdoğan ile AKP’nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve seçim sürecin değerlendirildiği toplantıda ele alındı. AKP’li bazı isimler toplantıda, Kurum’un bu durumunu hatırlattı. Arka arkaya gelen sözlerin kampanya sürecini olumsuz etkilediği ve bunların sosyal medyada yayıldığı yönünde görüşlerini dile getiren partililere Erdoğan’dan ise itiraz geldiği iddia edildi.

“MURAT’A GÜVENİYORUM”

Kurum’un sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan partililerin sözünü kesen Erdoğan, “Sosyal medyayı gözünüzde büyütüyorsunuz. Murat Bey benim adayım. Ben Murat’a güveniyorum, kazanacağız” dediği öne sürüldü.

Toplantıya dair bilgi veren partili yöneticiler, Erdoğan’ın ‘keyifli ve kendisinden emin’ olduğunu belirtti. Erdoğan’ın, parti yöneticilerine sürenin yeterli olduğunu söyleyerek yeni adımlar atacaklarının da sinyalini verdiğini dile getirdi.

Partililere göre Erdoğan özellikle ekonomi alanında yeni adımlar atmayı planlarken, doğrudan İstanbul’u ilgilendiren adımları da kurmayları ile planlamaya devam ediyor.