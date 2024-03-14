Gaflarıyla gündemde… Murat Kurum’a ‘prompter’ önlemi
Yaptığı gaflarla gündem olan AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum konuşmalarında prompter kullanmaya başladı.
AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, sık sık gaflarıyla gündeme geliyor.
İstanbul’daki rakibi Ekrem İmamoğlu tarafından ‘acemi aday’ olarak adlandırılan Kurum, gaflarına çareyi prompter kullanmakta buldu.
Kurum’un katıldığı Güngören’deki mitingde konuşmasını prompterdan okuduğu görüldü.
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