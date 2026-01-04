GAİN soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı: Milyonluk para transferleri motosikletle taşınmış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya AŞ.'ye yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski sahibi Berkin Kaya ve Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın tutuklandı. Kaya, yasadışı bahis sitelerinin yöneticisi olduğunu kabul etmeyerek, bu konuda yapılan iddiaları reddetti. Aydın ise Kaya'nın geçmişiyle ilgisi olmadığını vurgulayarak yalnızca platformu satın aldığını savundu.

YASA DIŞI BAHİS BAĞLANTILARI

Soruşturma, 7258 sayılı kanun kapsamında GAİN Medya AŞ’nin yasadışı bahis işlerinde kullanıldığına dair suçlamaları içeriyor. Kaya, 2010’ların başlarında birçok şirket kurduğunu ve daha sonra bunları devrettiğini ifade etti. Kaya, yasa dışı bahis siteleriyle ilgili sorulara ise maçları sadece takip ettiğini ve şüphelilerden Barbaros Reşat Gülcan’ın kendisine “Spor Bahisleri Sunumu” adlı bir PDF gönderdiğini belirtti. Kaya, bu durumu “Kapattık, aksiyon almadık” diyerek geçiştirdi.

GİZLİ TANIK İDDİALARI

Savcılık, gizli tanık "Gri"nin Berkin Kaya ile ilgili verdiği, “Kaya, yasa dışı bahis sitelerinin sahibidir” yönündeki ifadelerini Kaya’ya sordu. Kaya, bu iddiaları reddederek, Papara’daki hesap hareketlerinin de kendisine ait olmadığını savundu.

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın, Kaya'nın yasa dışı bahis reklamı çektirdiğine yönelik ifadelerine de Kaya yanıt verdi. Kaya, 2017-2018 yıllarında Karacan ile bir film projesinde tanıştıklarını ve Karacan’ın rehabilitasyon sürecinden geçtiğini, bu yüzden reklam çekme iddialarını kabul etmediğini belirtti.

Kaya, MASAK’ın analiz raporuna göre elde ettiği nakit paraların kaynağını şöyle açıkladı: “Kripto para cüzdanımdan elde ettiğim bitcoinleri ICQ chat uygulaması üzerinden bir kişi aracılığıyla bozdurdum. Nakit paralar bazen motosikletle, bazen ise arabayla bana ulaştırıldı. Kripto para mevzuatı olmadığından suç olduğunu düşünmedim." Kaya, MASAK raporundaki aleyhine olan hususları reddetti.

GAİN Medya ile ilgili açıklamalarında Berkin Kaya, şirketi 2024’te satın aldıktan sonra 7-8 ay boyunca ortaklık yaptığını, Selahattin Aydın’a şirketi devretmeden önce yüzde 50 hisse devri için teklif götürdüğünü belirtti. Kaya, 2025 Şubat ayında GAİN’in satımını gerçekleştirdiğini ifade etti.

2.9 MİLYAR TL’LİK PARA GİRİŞİ

Habertürk’ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılık, GAİN Medya AŞ’nin kuruluşundan Ağustos 2025’e kadar 2 milyar 986 milyon TL’lik para girişi olduğunu belirledi. Kaya'nın hesabına yatırılan 310 milyon TL’lik kısmının nakit olarak gönderildiği ve bunun detaylarının soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Berkin Kaya, söz konusu büyük para transferlerini sermaye ödemesi olarak ve dizi projeleri için gönderdiğini ifade etti. Kaya, GAİN platformunu satın almanın ticari bir hata olduğunu ve zarar ettiğini belirterek, “Bu yatırım başlı başına bir hata teşkil etti” dedi.

Selahattin Aydın, GAİN platformunun satın alınması sürecini anlattı ve şirketin 60 milyon dolar değer biçildiğini ancak bu fiyatın yüksek olduğunu düşündüğü için satın almadığını söyledi. Aydın, şirketin şu anki değerinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca, yatırım amacıyla satın alındığını ve platformun değerinin arttığını ifade etti.

“ŞİRKETİ SATIN ALDIM, GBT’SİNE BAKMADIM”

Aydın, “Berkin Kaya ile geçmişe dayanan dostluğum yok, sadece platformu satın aldım. GBT’sini satın almadım” diyerek Kaya ile ilişkisinin yalnızca ticari olduğunu belirtti. Ayrıca, şirketin yönetiminin tamamen kendisinde olduğunu vurguladı. Aydın, şirketin finansmanının kendi kişisel birikimlerinden sağlandığını da belirtti.

Aydın, Anahat Holding’in hesap hareketlerini kabul ettiğini, ancak bunların tamamen kişisel birikimlerinden elde edilen paralarla finanse edildiğini söyledi. Şirketin finansmanında herhangi bir dış kaynağa başvurulmadığını ifade etti. Aydın, şirketin geleceği için başarıyla yürüttükleri çalışmalar ve anlaşmalar sayesinde platformu değerinde aldıklarını savundu.