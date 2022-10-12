Galata Kulesi’nde korkunç olay: Metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:56

Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi’nde meydana gelen olayda 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

GENCİN ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.