Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

DHA
13 Mart 2022 Pazar, 14:14
Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Son 30 yılın en etkili karlı hava sistemi tüm Türkiye’yi esir aldı. İstanbul'da da perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Hava şartları hayatı zaman zaman zorlaştırsa da; bu 4 günlük süreçte karın etkisiyle büyüleyici manzaralar da ortaya çıktı.

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Son olarak İstanbul, etkili olan kar yağışı sonrası Galata Kulesi ve çevresi havadan fotoğraflandı.

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Beyaz örtü ile kaplanan Galata Kulesi, Galata Köprüsü ve Tarihi Yarımada havadan drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Öte yandan yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.

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