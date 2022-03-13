Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi
İlgili Haberler
- Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı
- Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
- Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
- İETT otobüsü kaza yaptı
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li belediyeden tartışma yaratan protokol
- The Boys'un fragmanı yayımlandı
- Beyaza bürünen Galata Kulesi havadan görüntülendi
- Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- Hertha Berlin'den Tayfun Korkut kararı!
- Başından vurulan Uzman Çavuş'tan acı haber!
- 'Büyük Beyaz Buluşma'da Erdoğan'a tepki
- Rusya, 'Instagram' yasağı için ek süre verdi
- AKP ve MHP birlikte açıklayacak