Galata'daki dehşet anları aylar sonra ortaya çıktı: Çığlık çığlığa kaçarken adeta birbirlerini ezmişler!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:50

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nda geçen aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden olmuştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltılmıştı.

“ÖLMEK İSTİYORUM” DİYEREK ŞÜPHELİ ÇANTAYI FIRLATMIŞTI

Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, “Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucaklamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı yurttaşların üstüne atmıştı.

Şüpheli çantayı fırlatan şahıs büyük paniğe neden olmuştu. Kafelerde oturanlar çığlık atarak koşmaya başlamıştı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alınmıştı. Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmıştı.

Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıkmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere Emniyet'e götürülmüştü.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ADETA BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Yaşananlar o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok sayıda yurttaş cadde üzerinde koşmaya başlıyor.

O esnada kafeteryanın dışında oturanlara, koşanlar çarpıyor. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda yurttaşlar can havliyle çığlık çığlığa kaçmaya devam ediyor.