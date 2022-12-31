Yeni yıl için Galata Kulesi’nde görsel şov

31 Aralık 2022 Cumartesi, 23:01

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride ‘Mutlu Yıllar, Hoş geldin 2023’ yazısı yer aldı.

Video mapping gösterisinin sonunda Türk bayrağı Galata Kulesine yansıtıldı. Gösteri belirli aralıklarla Galata Kulesi’ne yansıtılıyor.