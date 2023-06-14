14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nasıl ortaya çıktı?
Geçmişten günümüze sağlık ve yaşamın temeli olan ve modern tıpta tek kaynağı insan olan yaşamsal bir ilaç olarak kabul gören kan, yaralanma, salgın, kaza ve çeşitli hastalıklar nedeniyle sağlık alanında en önemli ihtiyaçlar listesinde yer alıyor.
14 HAZİRAN DÜNYA GÖNLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmek amacıyla 2005 yılında, A,B,0 kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü olan 14 Haziran'ı, "Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü" olarak ilan etti
Gönüllü ve düzenli olarak kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür etmek ve kan bağışına farkındalık oluşturmak üzere her yıl 14 Haziran tarihinde ‘Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’ olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yılın sloganı ise ‘Kan ver, plazma ver, hayatı paylaş, sık sık paylaş’ olarak belirlendi. Kan Bağışçıları Günü’ne özel herkesi kan bağış merkezlerine davet eden Türk Kızılay, kan bağışlarında 19-25 yaş aralığında farkındalığın arttığına dikkat çekti.
5 Mayıs 1987'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Gezici Ekibi kan bağışı kabulüne başladı.
17 Mart 1972'de Kızılay Başkanı Recai Ergüder (solda oturan) kan bağışı konusunda yurttaşı teşvik etti.
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