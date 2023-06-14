14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nasıl ortaya çıktı?

Geçmişten günümüze sağlık ve yaşamın temeli olan ve modern tıpta tek kaynağı insan olan yaşamsal bir ilaç olarak kabul gören kan, yaralanma, salgın, kaza ve çeşitli hastalıklar nedeniyle sağlık alanında en önemli ihtiyaçlar listesinde yer alıyor.

14 HAZİRAN DÜNYA GÖNLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmek amacıyla 2005 yılında, A,B,0 kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü olan 14 Haziran'ı, "Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü" olarak ilan etti