1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirildi

Köprünün projesinde yer alan ve kalıcı çelik imalatını sağlayan firmanın imal ettiği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı tor mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü de mart ayında şirkete ait 'GMK-1' isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi.