1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirildi

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 13:57
<p>Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürünün yerleştirme işlemleri tamamlandı.</p>

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürünün yerleştirme işlemleri tamamlandı.

<p>Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de atıldı.</p>

Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de atıldı.

<p>Köprünün yapımında 5 bin kişi görev aldı. Köprü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.</p>

Köprünün yapımında 5 bin kişi görev aldı. Köprü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

<p>Köprünün projesinde yer alan ve kalıcı çelik imalatını sağlayan firmanın imal ettiği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı tor mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü de mart ayında şirkete ait 'GMK-1' isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. </p>

Köprünün projesinde yer alan ve kalıcı çelik imalatını sağlayan firmanın imal ettiği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı tor mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü de mart ayında şirkete ait 'GMK-1' isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. 

<p>Top mermisi figürlerinin, köprünün Asya ve Avrupa yakasında 318 metre uzunluğundaki kulelerine yerleştirilmesi için 19 Kasım'da çalışma başlatıldı.</p>

Top mermisi figürlerinin, köprünün Asya ve Avrupa yakasında 318 metre uzunluğundaki kulelerine yerleştirilmesi için 19 Kasım'da çalışma başlatıldı.

<p> 2 top mermisi figürü, 25 Kasım'da yerleştirildi. Kalan 2 figürü yerleştirme çalışmaları ise bugün tamamlandı.</p>

 2 top mermisi figürü, 25 Kasım'da yerleştirildi. Kalan 2 figürü yerleştirme çalışmaları ise bugün tamamlandı.

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