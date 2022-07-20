1915 Çanakkale Köprüsü, karadeliktir - Dr. Suat SARI

20 Temmuz 2022 Çarşamba

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu, 4.6 kilometre uzunluğunda köprüden oluşmaktadır. Köprünün temeli, 18 Mart 2017’de atılmıştır. Açılış tarihi 18 Mart 2022’dir. Köprü ve otoyol, planlanandan 1.5 yıl önce açılmıştır. Bu süre işletme süresine eklenmiştir. Kamuya ise Mayıs 2034’te devredilecektir.

Feribot işletmesini yapan Gestaş AŞ köprü güzergâhında günlük taşınan araç sayısı, köprü yapımı öncesi yaklaşık 10 bindir. Bayramlarda bu sayı, köprü yapımı öncesi günlük 15 bine çıkmıştır. Gestaş firmasının şu anda uyguladığı fiyat otomobil için tek yön 135 TL’dir. Köprü geçiş ücretiyle fark 65 TL’dir. Araç sahipleri ekonomik kriz nedeniyle, gidiş dönüş 130 TL tasarruf etmek için feribotu tercih etmişlerdir. Sonuçta, 2034 yılına dek köprüden ortalama geçecek araç sayısının, günlük 45 bin araç garantisi karşısında, 10 bin aracı geçmeyeceği görülmektedir.

HAZİNE’YE ATILAN KAZIK!

Köprü geçiş ücretinin 200 TL üzerini devlet sübvanse etmese geçiş ücreti (17.7 Avro+KDV=19.1 Avro, 1 Temmuz 2022 güncelleme kuru 17.50) KDV dahil 334 TL olacaktı. Köprüde araç geçiş garantisi yıllık 16 milyon 425 bin, günlük ise 45 bin araçtır. Sözleşmeye göre yıllık araç geçiş garanti bedeli (KDV hariç) 290 milyon Avro’dur. 12 yıl 2 ay işletme süresi için Avro bazında köprü geçişleri için işletmeciye 3 milyar 488 milyon Avro araç geçiş garantisi ödeme sözü verilmiştir. Avro bölgesindeki enflasyonun da katkısıyla bu miktar 12 yılın sonunda yaklaşık 4.5 milyar Avro olacaktır. Otoyol garanti ödemesiyle birlikte yaklaşık 6 milyar Avro’yu bulacaktır. Türkiye’nin Zafer Havalimanı’ndan sonra en büyük karadeliği olacak bu köprü ve otoyoldan geçen araç sayısı, öngörülenin çok altındadır. Geçen araç sayıları da Karayolları Genel Müdürlüğü’nce halkımızla şeffaf biçimde paylaşılmalıdır. Oysa iktidar, yurttaşların vergileriyle ödemesi yapılan köprü ve otoyolların bilgilerini, değil haklımızla, milletvekilleriyle bile paylaşmamaktadır.

İktidar değiştiğinde, fahiş fiyatlarla yapılan bu otoyol ve köprülerin yapım maliyetleri hukuk nezdinde yeniden gözden geçirilecektir. Uluslararası yapım maliyeti ve kâr oranlarının üstünde bir maliyet, kazanç ve ödeme saptanırsa da “tiksindirici borç olarak” değerlendirilecektir.

DR. SUAT SARI

İBB İYİ PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ