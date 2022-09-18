2022 KPSS sorularına adaylardan gelen tepkiler nasıl? Sosyal medyadan eleştirdiler...

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 15:13
<p>Yeniden düzenlenen <strong>Kamu Personeli Seçme Sınavı'</strong>nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tamamlandı.</p> <p><strong>2022 KPSS</strong>'ye giren adaylar, KPSS hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaya başladı. KPSS sınavı sonrası merak edilen, "<strong>Sınav zor muydu, kolay mıydı</strong>?" gibi soruların yanıtları Twitter üzerinden hashtag adı altında atılan yorumlar ile takip edilebilir. </p> <p>İşte, sınava dair öne çıkan yorumlar...</p>

Yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tamamlandı.

2022 KPSS'ye giren adaylar, KPSS hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaya başladı. KPSS sınavı sonrası merak edilen, "Sınav zor muydu, kolay mıydı?" gibi soruların yanıtları Twitter üzerinden hashtag adı altında atılan yorumlar ile takip edilebilir. 

İşte, sınava dair öne çıkan yorumlar...

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