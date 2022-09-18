Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'deki Forrest Gump sorusunun cevabı nedir?
Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi olarak bilinen Sungun Babacan, birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapmış, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaparak kariyerine devam etmiştir.
Uzun süre kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisi gören Sungun Babacan, 6 Ağustos 2022'de İstanbul'da 63 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Sanatçının başlıca seslendirme çalışmaları:
Christian Bale / Batman Begins
Christopher Reeve / Superman
Tom Hanks / Forrest Gump
Tom Cruise / Mission: Impossible
John Travolta / Pulp Fiction
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