Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'deki Forrest Gump sorusunun cevabı nedir?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 14:07
<p>Yeniden düzenlenen<strong> Kamu Personeli Seçme Sınavı</strong>'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tamamlandı.</p> <p>Sınavı bitiren adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Sınavda en çok cevabı merak edilen konu ise, bir seslendirme sorusu oldu.</p>

Yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tamamlandı.

Sınavı bitiren adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Sınavda en çok cevabı merak edilen konu ise, bir seslendirme sorusu oldu.

<p>KPSS'de en çok araştırılan ve kafa karıştıran soru şöyle:</p> <p>''<strong>Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi? </strong>''Peki, 'Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? </p> <p>İşte, cevabı.....</p>

KPSS'de en çok araştırılan ve kafa karıştıran soru şöyle:

''Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi? ''Peki, 'Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? 

İşte, cevabı.....

<p><strong>Forrest Gump</strong> filminde başrol oyuncusu olan Tom Hanks'in Türkçe seslendirmesini <strong>Sungun Babacan</strong> yapmıştır.</p>

Forrest Gump filminde başrol oyuncusu olan Tom Hanks'in Türkçe seslendirmesini Sungun Babacan yapmıştır.

<p>Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi olarak bilinen Sungun Babacan, birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapmış, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaparak kariyerine devam etmiştir.</p> <p>Uzun süre kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisi gören <strong>Sungun Babacan</strong>, 6 Ağustos 2022'de İstanbul'da 63 yaşında hayatını kaybetmiştir.</p> <p><em><strong>Sanatçının başlıca seslendirme çalışmaları:</strong></em></p> <p>Christian Bale / Batman Begins</p> <p>Christopher Reeve / Superman</p> <p>Tom Hanks / Forrest Gump</p> <p>Tom Cruise / Mission: Impossible</p> <p>John Travolta / Pulp Fiction</p>

Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi olarak bilinen Sungun Babacan, birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapmış, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaparak kariyerine devam etmiştir.

Uzun süre kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisi gören Sungun Babacan, 6 Ağustos 2022'de İstanbul'da 63 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Sanatçının başlıca seslendirme çalışmaları:

Christian Bale / Batman Begins

Christopher Reeve / Superman

Tom Hanks / Forrest Gump

Tom Cruise / Mission: Impossible

John Travolta / Pulp Fiction

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