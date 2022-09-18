Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'deki Forrest Gump sorusunun cevabı nedir?

Yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tamamlandı.

Sınavı bitiren adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Sınavda en çok cevabı merak edilen konu ise, bir seslendirme sorusu oldu.