7'den 70'e herkes mağdur: İşte Türkiye'de çalınan sınavlar...

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:30
<p>31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS sınavının ardından "<strong>KPSS'de ikinci FETÖ skandalı</strong>" adı altında soruların çalındı iddia edildi.</p> <p>Türkiye'nin gündemine oturan olayda, en son ÖSYM Başkanı <strong>Halis Aygün</strong> görevden alındı.</p> <p>Yaşanan skandal akıllara daha önce Türkiye'de çalınmış sınavları getirdi. İşte, Türkiye'nin çalınan sınavları...</p>

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS sınavının ardından "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" adı altında soruların çalındı iddia edildi.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda, en son ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

Yaşanan skandal akıllara daha önce Türkiye'de çalınmış sınavları getirdi. İşte, Türkiye'nin çalınan sınavları...

<p><strong>ÖSYM'de ilk skandal 1973'de patladı</strong></p> <p>1973 yılında <strong>ÜSYM</strong> (Üniversite Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavları sorularının daha önceden özel bir dershane tarafından ele geçirilmesi üzerine iptal edilmişti.</p> <p>Cumhuriyet Yazarı <strong>Şükran Soner</strong>, o dönem kaleme aldığı yazısında patlayan hırsızlık skandalını açıklamıştı.</p>

ÖSYM'de ilk skandal 1973'de patladı

1973 yılında ÜSYM (Üniversite Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavları sorularının daha önceden özel bir dershane tarafından ele geçirilmesi üzerine iptal edilmişti.

Cumhuriyet Yazarı Şükran Soner, o dönem kaleme aldığı yazısında patlayan hırsızlık skandalını açıklamıştı.

<p><strong>24 Mayıs 1992</strong>'de yapılan Anadolu Liseleri Sınavı'nın sorularının parayla satıldığı ortaya çıkınca sınav iptal edildi.</p> <p><strong>214 bin</strong> öğrenci 4 Haziran'da tekrar yenilenen sınava girdi. Öğrenciler tam anlamıyla kabusu yaşadı.</p>

24 Mayıs 1992'de yapılan Anadolu Liseleri Sınavı'nın sorularının parayla satıldığı ortaya çıkınca sınav iptal edildi.

214 bin öğrenci 4 Haziran'da tekrar yenilenen sınava girdi. Öğrenciler tam anlamıyla kabusu yaşadı.

<p><strong>1999'daki Öğrenci Seçme Sınavı</strong>, iki soru kitapçığının çalındığının anlaşılmasıyla son anda iptal edilmişti.</p> <p>Sınava hazırlanan 1 milyon 477 bin 408 genç, 1992 yılında iptal edilen Anadolu Liseleri Sınavı'na da katılan aynı nesildi.</p> <p>Bunun yanı sıra 1999 ÖSS için ÖSYM tarafından harcanan yaklaşık <strong>3.5 trilyon lira</strong>, sınavın ertelenmesiyle boşa gitti.  </p>

1999'daki Öğrenci Seçme Sınavı, iki soru kitapçığının çalındığının anlaşılmasıyla son anda iptal edilmişti.

Sınava hazırlanan 1 milyon 477 bin 408 genç, 1992 yılında iptal edilen Anadolu Liseleri Sınavı'na da katılan aynı nesildi.

Bunun yanı sıra 1999 ÖSS için ÖSYM tarafından harcanan yaklaşık 3.5 trilyon lira, sınavın ertelenmesiyle boşa gitti.  

<p>ÖSYM’nin 13 Eylül <strong>2009</strong>’da yaptığı, kopya iddiaları nedeniyle iptal ederek 1 Kasım 2009’da yenilediği <strong>Polis Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Adaylığı Sınavı</strong>’yla (PMYO) ilgili başlatılan ve içeriği sır gibi saklanan soruşturmanın ayrıntıları yıllar sonra ortaya çıkmıştı.</p> <p><strong>Cemaat</strong> gölgesi düşen ve soruşturulan polis sınavında iki kitapçığın kayıp olduğu belirlenmişti.</p>

ÖSYM’nin 13 Eylül 2009’da yaptığı, kopya iddiaları nedeniyle iptal ederek 1 Kasım 2009’da yenilediği Polis Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Adaylığı Sınavı’yla (PMYO) ilgili başlatılan ve içeriği sır gibi saklanan soruşturmanın ayrıntıları yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Cemaat gölgesi düşen ve soruşturulan polis sınavında iki kitapçığın kayıp olduğu belirlenmişti.

<p>Sınav sorularının çalınması nedeniyle<strong> 2010</strong> yılındaki<strong> KPSS</strong> iptal edilmişti.</p> <p>Şaibeli KPSS’de Eğitim Bilimleri bölümünde 110 ve üzeri doğru yapan adayların birçoğu karı-koca, akraba ve aynı mahallede oturan kişilerdi. </p> <p>Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, dönemin <strong>Başbakanı Erdoğan</strong>'ın reddettiği 2010 KPSS'deki kopya ve Gülen bağlantısı iddialarını o dönemde tespit ettiği daha sonra ortaya çıktı.</p>

Sınav sorularının çalınması nedeniyle 2010 yılındaki KPSS iptal edilmişti.

Şaibeli KPSS’de Eğitim Bilimleri bölümünde 110 ve üzeri doğru yapan adayların birçoğu karı-koca, akraba ve aynı mahallede oturan kişilerdi. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın reddettiği 2010 KPSS'deki kopya ve Gülen bağlantısı iddialarını o dönemde tespit ettiği daha sonra ortaya çıktı.

<p>2011-Yurtdışı<strong> Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama Sınavı'</strong>nda da sorulan soruların geçmiş yıllardaki sınavlardaki bazı soruların tekrarı olduğu gerekçesiyle sınavın yenilenmesine karar verildiğini bildirdi.</p> <p>ÖSYM’nin 29 Mayıs’ta yaptığı sınavın Tıp doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yılki ile aynı olduğu ortaya çıkmıştı.<br /><br /></p>

2011-Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama Sınavı'nda da sorulan soruların geçmiş yıllardaki sınavlardaki bazı soruların tekrarı olduğu gerekçesiyle sınavın yenilenmesine karar verildiğini bildirdi.

ÖSYM’nin 29 Mayıs’ta yaptığı sınavın Tıp doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yılki ile aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

<p>Türkiye'deki '<strong>çalıntı sınav</strong>' skandalları, <strong>FETÖ</strong> döneminde ayyuka çıkarken, şaibeli sınavların hepsini sıralamak neredeyse imkansız.</p> <p>Öyle ki istihbarat birimlerinin, Ankara Başsavcılığı’nın talebi üzerine yaptığı istatiksel analizlere göre, Gülen cemaati 2002-2013 yılları arasında, yani 17-25 Aralık 2013 sonrasına kadar tüm ÖSYM sınav sorularını çalmıştı.</p>

Türkiye'deki 'çalıntı sınav' skandalları, FETÖ döneminde ayyuka çıkarken, şaibeli sınavların hepsini sıralamak neredeyse imkansız.

Öyle ki istihbarat birimlerinin, Ankara Başsavcılığı’nın talebi üzerine yaptığı istatiksel analizlere göre, Gülen cemaati 2002-2013 yılları arasında, yani 17-25 Aralık 2013 sonrasına kadar tüm ÖSYM sınav sorularını çalmıştı.

<p>2013 sonrasında başlayan, <strong>15 Temmuz 2016</strong>’daki darbe girişiminin ardından derinleştirilen araştırmalar sonunda, şu sınavlarla ilgili soruşturma ya da dava açıldı:</p> <p><strong>2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı</strong>: 3 bini aşkın kişi için "FETÖ/PDY kurucu, yönetici ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı:</p> <p>*<strong>2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı</strong>: Aynı suçlardan dava açıldı.</p> <p>*<strong>2012 KPSS</strong>: Bir kısım şüpheli için dava açıldı, bir kısmı için soruşturma sürüyor.</p> <p>*<strong>2012 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Seçme Sınavı</strong>: 2012'de, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın suç duyurusu üzerine açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. ‘Yeni deliller elde edildiği’ gerekçesiyle dava açıldı.</p> <p>*<strong>2014 LYS</strong>:1 milyona yakın öğrencinin üniversiteye yerleşmek için girdiği bu sınav da soruşturuluyor.</p>

2013 sonrasında başlayan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından derinleştirilen araştırmalar sonunda, şu sınavlarla ilgili soruşturma ya da dava açıldı:

2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: 3 bini aşkın kişi için "FETÖ/PDY kurucu, yönetici ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı:

*2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: Aynı suçlardan dava açıldı.

*2012 KPSS: Bir kısım şüpheli için dava açıldı, bir kısmı için soruşturma sürüyor.

*2012 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Seçme Sınavı: 2012'de, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın suç duyurusu üzerine açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. ‘Yeni deliller elde edildiği’ gerekçesiyle dava açıldı.

*2014 LYS:1 milyona yakın öğrencinin üniversiteye yerleşmek için girdiği bu sınav da soruşturuluyor.

<p>Şaibeli olduğu '<strong>bilinen</strong>' sınavların devamı şöyle:</p> <p>*<strong>Komiser Yardımcılığı Sınavları</strong></p> <p>*<strong>2009 Polis Koleji Sınavı</strong></p> <p><strong>*2012 Polis Akademisi Sınavı</strong></p> <p>*<strong>2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı</strong></p> <p><strong>*2012 Astsubaylık Sınavı</strong></p> <p><strong>*2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı</strong></p>

Şaibeli olduğu 'bilinen' sınavların devamı şöyle:

*Komiser Yardımcılığı Sınavları

*2009 Polis Koleji Sınavı

*2012 Polis Akademisi Sınavı

*2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı

*2012 Astsubaylık Sınavı

*2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

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