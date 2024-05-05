62 yıllık kolej depremde yıkıldı… Öğrencilerden hüzünlü mezuniyet hatırası

O sebeple buraya geldik. Sayısız kaybımız var. Hatay-Antakya biliyorsunuz en çok zarar gören, deprem felaketini yaşayan illerden biri. Her ailede mutlaka kayıplar var. Bunun yanı sıra en kötüsü tabii ki öğrenci kayıplarımız. Çünkü hepsi bir öğretmen için evlat. Bizim de 26 öğrencimiz, 2 personelimiz, 2 öğretmenimiz maalesef depremde hayatını kaybetti. Sanki onların ruhları şimdi burada. Bir personelimiz maalesef deprem sabahı bizim kaloriferimizi tamir etmek için gelmişti. Bu binada kaybettik, çok duygu doluyuz" diye konuştu.