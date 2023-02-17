Yaptığı binalar yıkılmıştı... AKP'li müteahhit Şahin Avşaroğlu ilçe başkanlığı görevinden alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binalar arasında AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı'nın sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin yaptığı binalar da yer aldı. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Dulkadiroğlu için partisi de "görevden el çekme" kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:16
Yaptığı binalar yıkılmıştı... AKP'li müteahhit Şahin Avşaroğlu ilçe başkanlığı görevinden alındı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 2 büyük depremin ardından merkezde, ilçelerde ve 9 ilde birçok bina yerle bir olmuştu. Kentte yıkılan binalar arasında AKP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı'nın sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin yaptığı milyonluk binalar da yer aldı.

Binaların yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sev edilen şüphelilerden M.S, Ö.S.'yle birlikte Şahin Avşaroğlu da tutuklandı. Avşaroğlu'yla ilgili bu kararın üzerinden AKP'den bir açıklama geldi. 

"EN UFAK TAVİZİMİZ OLAMAZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, depremin ardından bölgedeki AKP teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktarıp şunları söyledi: 

"Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız."


Şahin Avşaroğlu tutuklandı kahramanmaraş

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