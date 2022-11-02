Adana'nın ilçeleri! Adana'nın kaç ilçesi var? Adana'nın ilçe nüfusları kaç? Adana'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır.
Adana'nın 15 ilçesi vardır.
Adana'nın ilçeleri: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir.
Aladağ
Doğusunda Kozan ilçesi, güneyinde İmamoğlu ve Karaisalı ilçeleri, batısında Pozantı ilçesi ve kuzeyinde Niğde ile Kayseri illeri vardır. Yüzölçümü 1.347 km² olup, nüfusu 2020 nüfus sayımına göre 15.998'dir. İlçenin merkezi Aladağ kasabasıdır. Eskiden Karsantı adıyla Karaisalı ilçesine bağlı bir bucak olan ilçe, 1987 yılında ilçe olmuştur. Turizm açısından en ünlü yerleri; Akören Kilisesi, Meydan Kalesi,Küp Şelalesi, Başkanın Çardağı, Ağacakise Anıt Ağaç, Simit Çağlayanı, Eğner, Kapuzbaşı Çağlayanı, Mazılık Ören Kalesi, Posyağbasan Kalesi, Sandıklı su ve Acı sudur. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %53,93 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Akgedik seçildi.
Ceyhan
Ceyhan, Adana'ya 47 kilometre uzaklıkta, Adana'nın merkez ilçeleri dışında en fazla nüfusa sahip ilçesidir. Şehrin bilinen tarihi 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Yüzölçümü 1.427 km², nüfusu 2021 yılına göre 159.955'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,58 oy oranıyla CHP'nin adayı Hülya Erdem seçilmiştir.
Çukurova
Çukurova, 2008'de merkez ilçe olan Seyhan'dan ayrılarak ilçe statüsüne kavuştmuştur. Adana'nın 4 merkez ilçesinden biridir. Çukurova'nın doğusunda Sarıçam, batısında Tarsus, kuzeyinde Karaisalı, güneyinde ise Seyhan ilçeleri yer almaktadır. İlçenin özellikle kuzey kesimleri engebeli ve ormanlık yapısıyla dikkat çeker. Yüzölçümü 240 km², nüfusu 2021 yılına göre 389.319'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,55 oy oranıyla CHP'nin adayı Soner Çetin seçilmiştir.
Feke
Feke, Adana'ya 122 km uzaklıkta olup deniz seviyesinden 620 m yüksekliktedir. Yüzölçümü 1.227 km², nüfusu 2020 yılına göre 16.536'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %66,28 oy oranıyla MHP'nin adayı Ahmet Sel seçilmiştir.
İmamoğlu
İmamoğlu ilçe merkezi; Adana İl merkezine 45 km, Kozan İlçe merkezine 27 km mesafede olup; Adana’dan Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’ye giden yol güzergâhı üzerinde bulunur. Kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri bulunur. Yerşekilleri genel olarak ovasal özellikler gösterip, tarıma elverişli alüvyonal araziler ağırlıktadır. Yüzölçümü 424 km², nüfusu 2021 yılına göre 27.399'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,8 oy oranıyla CHP'nin adayı Kazım Karaköse seçilmiştir.
Karaisalı
İlçe, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. İlçenin yüksek noktası 2400 metre ile Akdağ'dır. Yüzölçümü 1.527 km², nüfusu 2021 yılına göre 21.967'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %71,06 oy oranıyla MHP'nin adayı Saadettin Aslan seçilmiştir.
Karataş
Karataş, Doğu Akdeniz bölgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuş olup Adana'ya 48 km uzaklıktadır. 1986 yılında Adana'da Yüreğir ilçesinin kurulmasıyla köylerinin bir kısmı bu ilçeye bağlanmıştır. Yüzölçümü 922 km², nüfusu 2021 yılına göre 23.321'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,75 oy oranıyla MHP'nin adayı Necip Topuz seçilmiştir.
Kozan
Kozan, Adana ovasının Yukarı Ova denilen kısmında düz arazinin tepelik bölgeye geçtiği kesimde kurulmuştur. İlçe kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; doğuda Osmaniye, Kadirli; güneyde Ceyhan, İmamoğlu; Batıda Aladağ ilçeleriyle çevrilmiştir. Adana'nın (metropoller hariç) iki büyük ilçesinden birisidir. Ayrıca Adana İl Sınırları içindeki en geniş (yüzölçüm olarak) ilçe durumundadır. Yüzölçümü 1690 km²', nüfusu 2020 yılına göre 132.974'tür. 2019 yerel seçimlerinde Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 ile ikinci sırada en çok oyu almıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Nihat Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayının belediye başkanı seçilmesine karar verdi.
Pozantı
Pozantı, Çukurova Bölgesini ve Akdeniz kıyılarını İç Anadolu’ya bağlayan en kolay ulaşım yolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 793,3 km², nüfusu 2021 yılına göre 20.005. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,58 oy oranıyla MHP'nin adayı Mustafa Çay seçilmiştir.
Saimbeyli
Saimbeyli, Adana ilinin nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Eski adı Haçin olup, ilçeyi Fransız işgalinden kurtaran Saim Bey'in hatırasına, ismi Saimbeyli'ye çevrilmiştir. Yüzölçümü 1.170 km², nüfusu 2021 yılına göre 14.030'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,46 oy oranıyla MHP'nin adayı Mustafa Şahin Gökçe seçilmiştir.
Sarıçam
Sarıçam, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 merkez ilçesinden birisidir. Yüreğir ilçesinin Kuzey – Doğu kısmının ayrılması ile Buruk, Sofulu, Baklalı, İncirlik, Suluca ve Kürkçüler alt kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek 22 Mart 2008 tarihinde oluşturulmuş bir ilçedir. İsmini ilçenin kuzeyinde bulunan Sarıçam ormanlarından almıştır. Yüzölçümü, 770 km2, nüfusu 2021 yılına göre 208.227'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,42 oy oranıyla MHP'nin adayı Bilal Uludağ seçilmiştir.
Seyhan
İlçe, tamamıyla Adana şehir merkezi içerisinde kabul edilmektedir ve tüm ilçeye bir alt tabaka belediye olan Seyhan Belediyesi hizmet vermektedir. Seyhan, Adana ilinin sakinlerinin %35'ine ve Adana şehrinin sakinlerinin yaklaşık olarak yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'deki en kalabalık beşinci metropol ilçe statüsündedir. Yüzölçümü 501 km², nüfusu 2020 yılına göre 796.131'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,21 oy oranıyla CHP'ni adayı Akif Kemal Akay seçilmiştir.
Tufanbeyli
İlçe, doğusunda Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, batısında Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçeleri, güneyinde Saimbeyli, kuzeyinde ise Kayseri'nin Sarız ilçesi bulunur. Coğrafi yapısı itibarıyla bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır. Adana'ya 196, Kayseri'ye 178 ve Kahramanmaraş'a 160 km uzaklıktadır. Rakımı 1440 metre civarındadır. Yüzölçümü 964 km²', nüfusu 2021 yılına göre 16.660'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,46 oy oranıyla AKP'nin adayı Remzi Ergü seçilmiştir.
Yumurtalık
İlçe, Adana merkezine 80 km, komşu Ceyhan'a 30 km mesafededir. Yüzölçümü 554 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.653'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,70 oy oranıyla MHP'nin adayı Türkeş Filik seçilmiştir.
Yüreğir
Yüreğir, Adana'nın Büyükşehir merkez ilçelerinden birisidir. Adana'nın ortasından geçen seyhan Nehri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini ayırır. İlçe, 5 Haziran 1986'da belediye olmuştur. Yüzölçümü 1.443 km², nüfusu 2021 yılına göre 407.054'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,84 oy oranıyla AKP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir seçilmiştir.
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