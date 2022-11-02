Adana'nın ilçeleri! Adana'nın kaç ilçesi var? Adana'nın ilçe nüfusları kaç? Adana'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Kozan

Kozan, Adana ovasının Yukarı Ova denilen kısmında düz arazinin tepelik bölgeye geçtiği kesimde kurulmuştur. İlçe kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; doğuda Osmaniye, Kadirli; güneyde Ceyhan, İmamoğlu; Batıda Aladağ ilçeleriyle çevrilmiştir. Adana'nın (metropoller hariç) iki büyük ilçesinden birisidir. Ayrıca Adana İl Sınırları içindeki en geniş (yüzölçüm olarak) ilçe durumundadır. Yüzölçümü 1690 km²', nüfusu 2020 yılına göre 132.974'tür. 2019 yerel seçimlerinde Nihat Atlı yüzde 39.99, Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan ise yüzde 25.80 ile ikinci sırada en çok oyu almıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Nihat Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayının belediye başkanı seçilmesine karar verdi.