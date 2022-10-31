Kayserispor - Adana Demirspor maçında yaşanan arbede hakkında soruşturma açıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 07:17

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor maçı öncesi misafir takım taraftarları ile polis arasında yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Valiliği soruşturma başlattı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Türkiye Spor Toto Süper Ligi 12’nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakasında, misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır" denildi.

KORİDORDA ARBEDE YAŞANDI

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabaka öncesi misafir takım koridorunda arbede yaşandı. Yaşanan olaya polis müdahalede bulunurken; arbede taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.