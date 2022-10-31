Kayserispor - Adana Demirspor maçında yaşanan arbede hakkında soruşturma açıldı
Kayseri Valiliği, Süper Lig'in 12. haftasında oynana Kayserispor - Adana Demirspor karşılaşması öncesi yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor maçı öncesi misafir takım taraftarları ile polis arasında yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Valiliği soruşturma başlattı.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Türkiye Spor Toto Süper Ligi 12’nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakasında, misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır" denildi.
KORİDORDA ARBEDE YAŞANDI
Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabaka öncesi misafir takım koridorunda arbede yaşandı. Yaşanan olaya polis müdahalede bulunurken; arbede taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- 'Ateşin Çocukları' PKK'yi dolandırmış