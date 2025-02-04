AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın itibarıyla başlaması beklenen kar yağışına ilişkin tahmin açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 11:22
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, şehirde yarından itibaren aralıklı, perşembe günü ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün hava sıcaklığının 7 derece civarında olması öngörülürken, gece saatlerinden itibaren 4 derecenin altına inmesi ve kar değerlerine ulaşması bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

5 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklık minimum 0, maksimum 5 derece olacak. Gün boyunca aralıklı kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde 3-10 cm arasında kar örtüsü oluşabilir.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

6 Şubat Perşembe günü ise kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor. Kent genelinde 5-15 cm arasında kar birikmesi öngörülürken, sıcaklık minimum 0, maksimum 4 derece olacak.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat Cuma gününden itibaren kar yağışı etkisini kaybedecek ve yerini yağmura bırakacak. Sıcaklıkların 6-7 dereceye kadar yükselmesiyle kar sınırının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu havanın 10 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL İÇİN UYARILAR

Yetkililer, özellikle perşembe günü etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların ani sıcaklık düşüşleri ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

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