AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat Cuma gününden itibaren kar yağışı etkisini kaybedecek ve yerini yağmura bırakacak. Sıcaklıkların 6-7 dereceye kadar yükselmesiyle kar sınırının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu havanın 10 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.