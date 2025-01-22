Antalya’da kar yağışı etkili oluyor

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Karayolları, yolu açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’da kar yağışı etkili oluyor
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:27

Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda etkili olan kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar yarattı. Özellikle bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı şiddetini artırırken, bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Saat 14.30 sıralarında başlayan kar yağışı, Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren etkili olurken, Seydişehir’e kadar devam ettiği bildirildi. Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği ihtimaline karşı sürücüleri zincir kullanmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgede kar yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor.


Etiketler: #Antalya #kar yağışı

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