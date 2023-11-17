‘Anıtkabir’de saygı nöbeti’ videosuyla gündem olan çocukların hayali gerçekleşti

Misak-ı Milli Kulesi’nde duygularını aktaran Hüseyin Sevgül, “Orada ben komutandım, askerlerimle yürüyorduk. Sonra da Atatürk büstünün önünde durduk. Çok mutluyum. Buralar çok güzel, eski tarihi eserler var, çok güzel şeyler var. Büyüyünce komutan olmak işitiyorum” diye konuştu.