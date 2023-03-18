Ardahan'da evler kar altında kaldı

DHA
18 Mart 2023 Cumartesi, 16:02
<p>Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı.</p> <p>Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin ise kara gömüldüğü görüldü.</p>

Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı.

Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin ise kara gömüldüğü görüldü.

<p>Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu Aralık 2022'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelası da asılan kara yolu, yaklaşık 3,5 ay ulaşıma kapalı kaldı.</p>

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu Aralık 2022'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelası da asılan kara yolu, yaklaşık 3,5 ay ulaşıma kapalı kaldı.

<p>Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kara yolundaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda çalışma başlattı. </p>

Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kara yolundaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda çalışma başlattı. 

<p>Yer yer 2 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, Aralık 2022'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.</p>

Yer yer 2 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, Aralık 2022'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

<p>Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin kara gömüldüğü görüldü. </p>

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin kara gömüldüğü görüldü. 

<p>Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü.</p>

Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü.

<p>Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi.</p>

Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi.

Ardahan kar yağışı Kar Yayla

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