Ardahan'da evler kar altında kaldı

Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı.

Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin ise kara gömüldüğü görüldü.